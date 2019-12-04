Следственные действия в офисах на Большой Васильковской не касаются Медведчука и его партии – СБУ

Пока в СБ не стали называть уголовное производство, в рамках которого проходят следственные действия.

Следственные действия в офисном здании в Киеве на улице Васильковская, 23 б, не касаются народного депутата, главы политического совета партии “Оппозиционная платформа - За жизнь (ОПЗЖ) Виктора Медведчука или других депутатов от этой политсилы.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.

В частности, в СБУ подтвердили, что их сотрудники проводят следственные действия по указанному адресу (Васильковская, 23 б), но отрицали, что обыски проходят в офисе народного депутата Медведчука или кого-то из других народных депутатов. Вместе с тем сегодня в СБУ не стали называть уголовное производство, в рамках которого проходят следственные действия, сославшись на то, что они еще продолжаются.

В СБУ обещают в ближайшее время обнародовать с разрешения следователя развернутую информацию.

Как известно, ранее народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что пришел в здание, где расположен офис главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука, но его не пустили вооруженные люди с автоматами, вероятно, сотрудники СБУ.

Кузьмин добавил, что в этом здании есть офисы депутатов, а проведение обысков у депутатов или в их приемных – это преступление.

СМИ со ссылкой на спикера СБУ подтверждали, что в офисах проводятся определенные следственные действия, но не обыски.