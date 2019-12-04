СБУ пришла проводить следственные действия в офисе Медведчука - СМИ
16:29, 04 декабря 2019Политика
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В спецслужбе отметили, что речь идет не об обысках.
В столичном офисе Медведчука устроили следственные действия / УНИАН
Правоохранители проводят следственные действия в офисе главы политсовета партии ОПЗЖ, народного депутата, кума Путина Виктора Медведчука.
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Об этом сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на пресс-секретаря СБУ Елену Гитлянскую. Представительница спецслужбы пока не может сказать, в рамках какого производства проводятся следственные действия.
"Это проводятся не обыски, другие следственные действия", - подчеркнула она.
По данным СМИ, речь идет об офисе на улице Большой Васильковской, 23Б.
Ранее журналисты Bihus.info сообщали, что соратники Медведчука присвоили землю на Трухановом острове.
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