СБУ пришла проводить следственные действия в офисе Медведчука - СМИ

В спецслужбе отметили, что речь идет не об обысках.

Правоохранители проводят следственные действия в офисе главы политсовета партии ОПЗЖ, народного депутата, кума Путина Виктора Медведчука.

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Об этом сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на пресс-секретаря СБУ Елену Гитлянскую. Представительница спецслужбы пока не может сказать, в рамках какого производства проводятся следственные действия.

"Это проводятся не обыски, другие следственные действия", - подчеркнула она.

По данным СМИ, речь идет об офисе на улице Большой Васильковской, 23Б.

Ранее журналисты Bihus.info сообщали, что соратники Медведчука присвоили землю на Трухановом острове.