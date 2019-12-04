Зеленский заявляет, что во время разговора с Трампом не знал о блокировании помощи США

Также Зеленский уверяет, что процедура импичмента президента США не влияет на его работу.

Президент Владимир Зеленский заявляет, что во время июльского телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом не знал о блокировании военной помощи, а процедура импичмента президента США не влияет на его работу.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной с премьер-министром Королевства Швеция Стефаном Лёвеном пресс-конференции в Киеве.

На вопрос, знал ли он о блокировании военной помощи со стороны США во время телефонного разговора с Трампом в июле, Зеленский ответил: «Когда у меня был разговор, я об этом не знал».

Кроме того, на вопрос, как влияет процедура импичмента Трампа на его работу в качестве президента Украины, Зеленский ответил: «На мою работу сейчас это никак не влияет. Я думаю, что это больше влияет на работу институтов США. То есть сейчас, при всем уважении к нашему стратегическому партнеру США, и мы благодарны за помощь любую, но у нас независимая Украина и у нас есть более приоритетные проблемы».

Как сообщал УНИАН, летом американское издание Politico писало, что Трамп поручил своей команде по национальной безопасности пересмотреть программу по финансированию поддержки сферы безопасности Украины. Из-за пересмотра программы приостановилась возможность использования предусмотренных в бюджете США 250 млн долларов помощи Украине в сфере безопасности. Средства не могли расходоваться, пока происходил пересмотр программы финансирования, и срок использования этих средств заканчивался 30 сентября этого года.

12 сентября в Государственном департаменте США заявили, что согласились выделить задержанную помощь в сфере безопасности для Украины.

Между Белым домом и Конгрессом разгорелся скандал после появления в СМИ сообщений, что представитель разведки США в рамках программы защиты обличителей нарушений предоставил записку генеральному инспектору, где говорилось, что Трамп «пообещал» что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами.

В СМИ предполагали, что во время разговора с Зеленским, который состоялся 25 июля, Трамп мог неоднократно настаивать на расследовании в Украине действий влиятельного политика от Демократической партии, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 24 сентября объявила, что Конгресс начинает официальное инициирования процедуры импичмента Трампа.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского. В стенограмме говорилось, что Трамп просил Зеленского изучить дело против сына Байдена - Хантера Байдена.

30 сентября Зеленский заявил, что Украина не проводит расследований «по команде» других стран.