Украинские чиновники ищут пути улучшения отношений с Трампом – CNN

Украинское посольство в Вашингтоне не прокомментировало информацию.

Украинские чиновники обсуждают пути улучшения отношений страны с американским президентом Дональдом Трампом на фоне расследований в отношении его импичмента.

Об этом сообщает CNN со ссылкой сразу на два осведомленных источника.

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Собеседники издания, которые недавно встречались с украинскими официальными лицами, сказали, что украинское руководство все еще может объявить о новых расследованиях, политически выгодные Трампу.

В то же время непонятно, чего именно будут касаться эти расследования и когда их объявят. Один собеседник сказал, что украинские чиновники признали, что любые потенциально возможные расследования должны рассматривать нынешние проблемы, а не только проблемы прошлого.

Украинское посольство в Вашингтоне не прокомментировало информацию.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не вмешивается во внутренние дела США, и сейчас нет никакого блокирования помощи со стороны американской стороны.

Как известно, в США разгорелся скандал между Белым домом и Конгрессом после появления в СМИ сообщений, что представитель разведки США в рамках программы защиты обличителей нарушений предоставил записку генеральному инспектору, где сказано, что президент Дональд Трамп «пообещал» что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами.

В СМИ предполагали, что во время разговора с президентом Зеленским, который состоялся 25 июля, Трамп мог настаивать на расследовании в Украине действий влиятельного политика от Демократической партии, бывшего вице-президента Джо Байдена.

Пресс-секретарь палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 24 сентября объявила, что Конгресс начинает официальное инициирование процедуры импичмента Трампа.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского. В стенограмме говорилось, что Трамп просил Зеленского изучить дело в отношении сына Байдена.

30 сентября Зеленский заявил, что Украина не проводит расследований «по команде» других стран.