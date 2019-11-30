Украинские чиновники ищут пути улучшения отношений с Трампом – CNN
Украинские чиновники обсуждают пути улучшения отношений страны с американским президентом Дональдом Трампом на фоне расследований в отношении его импичмента.
Об этом сообщает CNN со ссылкой сразу на два осведомленных источника.
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Собеседники издания, которые недавно встречались с украинскими официальными лицами, сказали, что украинское руководство все еще может объявить о новых расследованиях, политически выгодные Трампу.
В то же время непонятно, чего именно будут касаться эти расследования и когда их объявят. Один собеседник сказал, что украинские чиновники признали, что любые потенциально возможные расследования должны рассматривать нынешние проблемы, а не только проблемы прошлого.
Украинское посольство в Вашингтоне не прокомментировало информацию.
Как сообщал УНИАН, 26 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не вмешивается во внутренние дела США, и сейчас нет никакого блокирования помощи со стороны американской стороны.
Как известно, в США разгорелся скандал между Белым домом и Конгрессом после появления в СМИ сообщений, что представитель разведки США в рамках программы защиты обличителей нарушений предоставил записку генеральному инспектору, где сказано, что президент Дональд Трамп «пообещал» что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами.
В СМИ предполагали, что во время разговора с президентом Зеленским, который состоялся 25 июля, Трамп мог настаивать на расследовании в Украине действий влиятельного политика от Демократической партии, бывшего вице-президента Джо Байдена.
Пресс-секретарь палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 24 сентября объявила, что Конгресс начинает официальное инициирование процедуры импичмента Трампа.
25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского. В стенограмме говорилось, что Трамп просил Зеленского изучить дело в отношении сына Байдена.
30 сентября Зеленский заявил, что Украина не проводит расследований «по команде» других стран.