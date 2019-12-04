Вопрос военной помощи США: Зеркаль обвинила NYT в манипуляциях

Зеркаль сравнила манипуляции NYT с российской пропагандой.

Заместитель иностранных дел Украины Елена Зеркаль обвинила американское издание The New York Times (NYT) в манипуляции после опубликованного с ней интервью.

Об этом Зеркаль рассказала в эфире радио НВ.

Манипуляции, в частности, касаются интерпретацией NYT вопроса замораживания Соединенными Штатами военной помощи Украине.

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В материале указано, что Зеркаль первой среди украинских чиновников признала, что Украина знала о блокировании военной помощи, когда чиновники требовали от Зеленского объявить о начале расследования по компании Байдена-младшего.

«То, что было в той статье, которая сегодня вышла, оно очень-очень далеко от действительности. И это такой пример манипуляции, который я считала присущ только российской пропаганде», – подчеркнула Зеркаль.

Она пояснила, что в полученном от посольства Украины в США письме речь шла только о том, что вопрос военной помощи остался без окончательного решения.

По ее словам, не было никаких ударений, что украинское руководство очень нервничает и видит в том какой-то умысел.

Кроме того, дипломат отметила, что издание неправильно объяснило причину ее увольнения и по-своему интерпретировало ее внезапно отмененный визит в Вашингтон.

Как сообщал УНИАН, в США разгорелся скандал между Белым домом и Конгрессом после появления в СМИ сообщений, что представитель разведки США в рамках программы защиты обличителей нарушений предоставил записку генеральному инспектору, где сказано, что президент Дональд Трамп «пообещал» что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами.

В СМИ предполагали, что в ходе разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля, Трамп мог настаивать на расследовании в Украине действий влиятельного политика от Демократической партии, бывшего вице-президента Джо Байдена.

Пресс-секретарь палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 24 сентября объявила, что Конгресс начинает официальное инициирование процедуры импичмента Трампа.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского. В стенограмме говорилось, что Трамп просил Зеленского изучить дело в отношении сына Байдена.

30 сентября Зеленский заявил, что Украина не проводит расследований «по команде» других стран.