Вышеградская четверка поддержала усилия Зеленского в достижении мира

Четверка заявила о поддержке "усилий президента Зеленского и его администрации с целью достижения мира, а также воплощения необходимых реформ".

Члены Вышеградской четверки выразили поддержку усилий президента Владимира Зеленского в достижении мира и проведении реформ.

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства иностранных дел (МИД) Польши по результатам встречи министров иностранных дел Польши, Чехии, Словакии и Венгрии.

В частности, выступая после встречи вместе с другими министрами глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил о поддержке "усилий президента Зеленского и его администрации с целью достижения мира, а также воплощения необходимых реформ".

Он напомнил, что с 1 июля начнется председательство Польши в Вышеградской четверке и назвал создание этой группы одним из важнейших достижений дипломатии четырех стран со времени получения независимости.

"Все государства Вышеградской четверки выступают за сохранение сильных трансатлантических взаимосвязей, на ближайшем саммите в Лондоне мы будем говорить в один голос" - сказал Чапутович.

Как сообщал УНИАН, президент Зеленский заявил, что местные выборы на Донбассе могут пройти лишь при условии выведения всех незаконных вооруженных формирований, и назвал три главные темы, которые планирует обсудить на встрече "нормандской четверки" в Париже.