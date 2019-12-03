МИД Украины вызвал венгерского посла после его слов о языке и автономии нацменьшинства

Ийдярто уже вручили ноту протеста.

Министерство иностранных дел считает неприемлемым заявления венгерского посла Иштвана Ийдярто об автономии нацменьшинства в Украине и блокировки Венгрией деятельности Комиссии Украина-НАТО.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины в Facebook.

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Ийдярто уже вручили ноту протеста.

Кроме того, во время беседы было подчеркнуто, что Закон Украины "Об образовании" не нарушает прав украинцев венгерского происхождения, а "наоборот дает им возможности лучшей самореализации в Украине, что было подтверждено Венецианской комиссией".

Как сообщал УНИАН, в интервью украинскому изданию Ийдярто заявил, что для национальных меньшинств украинского языка не должно быть так много в школе, и учить его трудно.

Посол также добавил, что Будапешт продолжит блокировать проведение Совета Украина-НАТО. По его словам, действия Венгрии обусловлены украинским законом об образовании, который "нарушает права этнических венгров".