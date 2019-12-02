Теперь можно онлайн и через уполномоченного: ЦИК упростила изменение места голосования на выборах

ЦИК разрешила менять места голосования как только на первый тур выборов, так и одновременно на оба.

Отныне избиратели смогут изменить место голосования в режиме онлайн.

Как сообщили в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, Комиссия своим постановлением утвердила Порядок временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса.

Председатель ЦИК Олег Диденко отметил, что всем хорошо известны трудности, которые возникали во время временного изменения места голосования в ходе нынешних президентских и внеочередных парламентских выборов. «Поэтому, принимая новую редакцию указанного Порядка, ЦИК делает очередной ощутимый шаг вперед по упрощению этой процедуры для избирателей», - заявил руководитель ЦИК.

Среди многих нововведений одним из важнейших, по его мнению, является предоставление возможности избирателям подавать заявления о временном изменении голосования в электронной форме, то есть в режиме онлайн. Кроме того, отныне во время выборов президента Украины избиратели смогут изменять место голосования сразу на два тура, получать удостоверение об изменении в электронной форме на указанный адрес электронной почты.

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«ЦИК подошла к подготовке сегодняшнего решения достаточно нетрадиционно. Впервые было предложено представителям общественности и экспертной среды принять участие в подготовке проекта нового Порядка и подать свои замечания и предложения. Кроме того, по этому вопросу было проведено открытое совещание с участием заинтересованных лиц. В итоге, мы вышли на тот документ, который, по моему мнению, действительно позволит существенно упростить процесс временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса», - отметил Диденко.

Отмечается, что Службе распорядителя Государственного реестра избирателей поручено обеспечить разработку и внедрение электронного сервиса для реализации указанного Порядка.

Принятый порядок распространяется только на выборы президента и народных депутатов.