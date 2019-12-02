"Я не знал": Зеленский прокомментировал ситуацию с двойным гражданством гендиректора "Укроборонпрома" Абромавичуса

Абромавичус имеет двойное гражданство - Украины и Литвы.

Президент Украины Владимир Зеленский допускает, что обратится к генеральному директору государственного концерна "Укроборонпром" Айварасу Абромавичусу с требованием сложить одно из своих двух гражданств.

Об этом Зеленский заявил, отвечая на вопрос о двойном гражданстве Абромавичуса на пресс-конференции во время визита в Литву, сообщает lrytas.lt.

"Честно говоря, я не знал перед его назначением, что у него есть гражданство. Правда не знал. Но при этом он имеет право занимать ту должность, которую он занимает, потому что он не является госслужащим. Это не оправдывает ситуацию. (...) Я могу, в принципе, обратиться к господину Абромавичусу и сказать, что он должен сложить то или иное гражданство", - заявил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, Айварас Абромавичус, который до этого возглавлял Министерство экономического развития и торговли Украины, 11 июля 2019 года возглавил наблюдательный совет «Укроборонпрома», а 30 августа он стал генеральным директором концерна.

Читайте такжеНардеп Дубинский просит Миграционную службу лишить Абромавичуса гражданства Украины

Ранее СМИ писали, что генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус имеет двойное гражданство.

Как известно, согласно украинскому закона «О гражданстве», одним из обязательных условий для принятия в украинское гражданство является «предоставление декларации об отсутствии иностранного гражданства (для лиц без гражданства) или обязательства прекратить иностранное гражданство (для иностранцев)».

Сообщалось, что вопреки украинскому законодательству Абромавичус остается гражданином Литовской Республики. Украинское гражданство Айварас Абромавичус получил в декабре 2014 года по упрощенной процедуре. При этом Абромавичус тогда заявил, что, согласно литовскому законодательству, после получения иного гражданства, гражданство Литвы автоматически аннулируется.

Напомним, в конце октября стало известно, что Айварас Абромавичус получил допуск к государственной тайне.