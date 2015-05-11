Боевики могут в ближайшее время начать наступательные действия - генсек НАТО

Об этом Столтенберг сказал на пресс-конференции в Брюсселе, передает ТАСС.

Также он снова обвинил Россию в поставках боевикам на Донбассе военной техники и их помощи в их подготовке.

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"Мы видели в течение последних нескольких недель продолжающуюся поддержку со стороны России в виде (предоставления) современной техники, личного состава и проведения подготовки (сил ополчения)", - сказал он.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет террористам оружие и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Из-за этих действий США, Евросоюз, Канада, Япония, Австралия и многие другие страны ввели санкции против России.

Вместе с тем власти РФ отрицают присутствие российских войск на Востоке Украины.