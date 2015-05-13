Генсек НАТО: успешные реформы будут иметь решающее значение для Украины

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг открывая заседание комиссии НАТО-Украина в рамках встречи министров иностранных дел стран-членов Альянса в Анталье.

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"Успешные реформы будут иметь решающее значение для стабильности и прогресса в Украине", - подчеркнул генсек.

Также он напомнил, что НАТО предлагает свою поддержку реформам в Украине с помощью создания пяти трастовых фондов и оказания консультационной поддержки.