"Статус Донецка и Луганска": у Путина назвали главную тему переговоров на встрече в Париже

Стороны также намерены обсудить разведение сил вблизи Золотого, Станицы Луганской и Петровского.

Юридический статус оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей будет ключевым вопросом предстоящей встречи в нормандском формате в Париже.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, передает РБК-Украина.

Читайте также"Лавров будет удивлен": в "Слуге народа" ответили на требование РФ вести прямые переговоры с "ЛДНР"По словам Грушко, на нормандском саммите, который должен состояться в Париже 9 декабря, стороны обсудят разведение сил вблизи Золотого, Станицы Луганской и Петровского, а также вопрос юридического статуса оккупированных территорий Донбасса.

«На саммите будет зафиксировано движение по тем договоренностям, которые были достигнуты на предыдущих встречах. В сфере безопасности – это разведение сил в трех известных точках, потому что без разведения сил нельзя добиваться успеха в прекращении огня. В политической сфере это такой фундаментальный вопрос, как имплементация «формулы Штайнмайера», которая призвана гарантировать введение в силу на юридической основе вопроса о статусе Донецка и Луганска, что является ключом на политическом треке конфликта», – заявил он.

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам председателя ОБСЕ, о следующих участках разведения на Донбассе станет понятно после встречи в «нормандском формате».