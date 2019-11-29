Председатель ОБСЕ: о следующих участках разведения на Донбассе станет понятно после 9 декабря

Действующий председатель ОБСЕ считает, что ситуация с последующими участками разведения на Донбассе прояснится после встречи «нормандской четверки».

Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел и по европейским вопросам Словацкой Республики Мирослав Лайчак считает, что ситуация со следующими участками разведения сил и средств на Донбассе прояснится после встречи «нормандской четверки» 9 декабря в Париже.

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Об этом сообщил журналистам в Станице Луганской.

Отвечая на вопрос по поводу следующих участков разведения сил и средств на Донбассе, Лайчак сказал: «идут переговоры в рамках Трёхсторонней контактной группы, мы полностью это поддерживаем. Я не хочу сейчас говорить, что у нас получится, но есть хороший тренд, хорошая тенденция и намного более конструктивная атмосфера».

«Есть переговоры, есть планы…давайте дождемся 9 числа (декабря) и тогда будем знать точнее», - добавил он, не конкретизируя, какие именно участки на линии соприкосновения на Донбассе обсуждаются для дальнейшего отвода войск.

Как сообщал УНИАН, разведение сил в районе Станицы Луганской состоялось в июне, вблизи Золотого - в конце октября. 9 ноября началось, а 11 ноября было завершено разведение сил и средств в районе Богдановки и Петровского.

Разведение сил и средств на трех участках на линии разграничения было одним из условий для проведения встречи лидеров стран «нормандского формата».

Встреча лидеров Украины, Германии, Франции и РФ запланирована 9 декабря в Париже.