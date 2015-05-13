В Кремле заявили, что освобождение Савченко не имеет отношения к Минским соглашениям

«Освобождение Савченко не имеет никакого отношения к имплементации Минских соглашений», - сказал Песков журналистам, сообщает РИА Новости.

Кроме того, по его словам, контакты лидеров «нормандской четверки» (Украины, Франции, Германии и РФ) пока не планируются.

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Как сообщал УНИАН, 12 февраля в Минске президент Украины Петр Порошенко заявил, что на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным достигнута договоренность об освобождении Савченко, однако позже в Кремле эту информацию опровергли.

12 мая госсекретарь США Джон Керри призвал Россию освободить Савченко, которая уже 10 месяцев содержится под стражей. «Мы хотели бы, что бы были освобождены все политические заключенные, такие как Надя Савченко. И мы бы хотели, чтобы грузы, включая гуманитарные грузы Красного Креста, могли поступать в Украину. Мы считаем, что все эти шаги должны произойти быстро, и они играют большую роль в качестве жизни на Донбассе», - заявил он.

Напомним, посол США в Украине Джефри Пайєтт заявил, что Россия не может выборочно выполнять Минские соглашения и должна отпустить Савченко и других заключенных, отвести все тяжелое вооружение, обеспечить режим прекращения огня.