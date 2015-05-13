Керри назвал Савченко политическим узником и призвал РФ освободить ее
Госсекретарь США Джон Керри призвал Россию освободить украинку Надежду Савченко, которая уже 10 месяцев удерживается под стражей.
Об этом он сказал на брифинге в Сочи после переговоров с Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым, пишет Lb.ua.
"Мы хотели бы, что бы были освобождены все политические заключенные, такие как Надя Савченко. И мы бы хотели, что бы грузы, включая гуманитарные грузы Красного Креста, могли поступать в Украину. Мы считаем, что все эти шаги должны произойти быстро, и они сыграют большую роль в качестве жизни на Донбассе", - заявил он.
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Напомним, в понедельник президент Украины Петр Порошенко заявил, что прилагает все усилия для освобождения из плена Савченко.
Украинку обвиняют в причастности к гибели российских журналистов на востоке Украины и незаконном пересечении границы. Она все обвинения отвергает.