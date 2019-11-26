Сенатор назвал ошибкой свою теорию о вмешательстве Украины в американские выборы (видео)

Кеннеди заявил, что именно Россия, а не Украина, хотела взломать серверы демократов в 2016 году.

Американский сенатор-республиканец Джон Кеннеди признал ошибкой свое предположение о вмешательстве Украины в выборы президента США в 2016 году.

Об этом говорится в сюжете CNN.

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При этом Кеннеди заявил, что именно Россия, а не Украина, хотела взломать серверы демократов в 2016 году.

«Я ошибался. Единственное доказательство, которое у нас есть, и я думаю, что именно Россия пыталась взломать компьютер комитета Демократической партии», – сказал политик в эфире телеканала.

Ранее Кеннеди прокомментировал заявление Фионы Хилл, которая утверждала, что Украина никогда не вмешивалась во внутреннюю политику Америки и в президентские выборы. По его словам, «никто точно не знает», не была ли это Украина. Вскоре пропагандистские СМИ подхватили реплику сенатора.

Как сообщал УНИАН, в США разгорелся скандал между Белым домом и Конгрессом после появления в СМИ сообщений, что представитель разведки США в рамках программы защиты обличителей нарушений предоставил записку генеральному инспектору, где сказано, что президент Дональд Трамп «пообещал» что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами.

В СМИ предполагали, что в ходе разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля, Трамп мог настаивать на расследовании в Украине действий влиятельного политика от Демократической партии, бывшего вице-президента Джо Байдена.

Пресс-секретарь палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 24 сентября объявила, что Конгресс начинает официальное инициирование процедуры импичмента Трампа.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского.

В стенограмме говорилось, что Трамп просил Зеленского изучить дело в отношении сына Байдена.

30 сентября Зеленский заявил, что Украина не проводит расследований «по команде» других стран.