Зеркаль: даже после возвращения кораблей РФ не выполнила Приказ трибунала по морскому праву (видео)

Это связано с тем, что прежде чем освободить корабли, в нарушение Приказа ITLOS, Россия изъяла с судов оружие, коммуникационное оборудование, документы и прочее. Все это остается в России, пояснила Зеркаль.

Россия нарушила основной принцип Конвенции и международного права, когда захватила в октябре 2018 года три украинские военные корабли и членов их экипажей. Такие действия были осуждены международным сообществом.

Об этом во время слушаний в суде ООН рассказала заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

Читайте такжеРоссия в течение года должна ответить на иск Украины – суд ООН

Зеркаль напомнила, что, после безуспешных усилий заставить Россию освободить судна и моряков, Украина начала арбитражное производство в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.

«Россия не выполнила приказ Трибунала. Зато Россия держала членов экипажей судов еще четыре месяца, прежде чем окончательно освободить их в сентябре. Даже сегодня Россия не выполнила приказа ITLOS, поскольку она поставила условия освобождения членов экипажей судов», – подчеркнула дипломат.

Зеркаль отметила, что Россия не выполнила Приказ даже после передачи судов три дня назад.

«Это связано с тем, что прежде чем освободить судна, в нарушение Приказа ITLOS, Россия изъяла с судов оружие, коммуникационное оборудование, документы и прочее. Все это остается в России», – пояснила она.

«Кроме того, сегодня Россия продолжает нарушать UNCLOS. Россия продолжает отрицать иммунитет членов экипажей наших судов и продолжает их уголовное преследование за те действия, которые они совершали во время пребывания на борту украинских военно-морских судов. И она продолжает отказываться от возвращения в Украину коммуникационной техники, которая нуждается в защите, и других материалов, изъятых с судов. Для того, чтобы положить конец продолжающемуся нарушению UNCLOS, Украина имеет право на окончательное, обязательное решение о том, что Россия нарушила статьи 32, 58, 95 и 96 Конвенции», – сказала Зеркаль.

Как сообщал УНИАН, Арбитражный трибунал в Гааге 21 ноября заслушал позиции Украины и России относительно процессуальных аспектов дальнейшего развития дела относительно иммунитета 3 украинских военных кораблей.