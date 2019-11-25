Суд восстановил в должности уволенного Трубой руководителя Управления внутреннего контроля ГБР

Чобиток Богдан обжаловал свое увольнение с должности, заявив о нарушении закона Романом Трубой.

25 ноября Окружной административный суд Киева, рассмотрев в открытом судебном заседании по правилам упрощенного искового производства административное дело по иску Чобитка Б.П. к Государственному бюро расследований и его директору Трубе Р.М., постановил частично удовлетворить этот иск.

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Суд постановил признать противоправным и отменить приказ Государственного бюро расследований от 11.06.2019 №186-ос и восстановить его в должности руководителя Управления внутреннего контроля Государственного бюро расследований с 02.07.2019.

Напомним, Роман Труба уволил из ГБР Богдана Чобитка 11 июня 2019 года в связи с «несоответствием занимаемой должности в течение срока испытания». Но последний обжаловал свое увольнение с должности, заявив о нарушении закона Романом Трубой. В разное время из ГБР были уволены еще шесть руководителей различных уровней. Все они также оспаривают свои увольнения в судах.