Зеленский в разговоре с Трюдо выразил надежду, что Канада либерализирует визовый режим для украинцев

Трюдо положительно оценил договоренность о проведении саммита в «нормандском формате» 9 декабря.

Президент Владимир Зеленский выразил надежду на постепенную либерализацию Канадой визового режима для граждан Украины.

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Как сообщили в пресс-службе главы государства, об этом шла речь во время телефонного разговора Зеленского с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Глава Украинского государства поздравил Трюдо с победой Либеральной партии Канады на парламентских выборах и формированием нового правительства.

Зеленский поблагодарил за последовательную позицию Канады относительно сохранения политики санкций против России.

В свою очередь Трюдо приветствовал освобождение пленных украинских моряков и возвращение захваченных Россией судов. Он также положительно оценил договоренность о проведении саммита в «нормандском формате» 9 декабря.

Среди прочего, отметили в пресс-службе, глава канадского правительства одобрительно отозвался о решительных шагах президента Украины в рамках реализации программы реформ и заверил, что Канада продолжит оказывать активную помощь в этом направлении.

«Владимир Зеленский выразил надежду на постепенную либерализацию Канадой визового режима для граждан Украины, что должно еще больше укрепить отношения между народами двух стран», - говорится в сообщении.

Президент также пригласил премьер-министра Канады посетить Украину с официальным визитом.