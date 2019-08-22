Обсуждали Россию: Зеленский провел телефонный разговор с премьером Канады

Президент Украины подчеркнул, что надо заставлять Россию выполнять свои обязательства.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо поблагодарил его за готовность придерживаться принципиальной позиции о неприемлемости возвращения Российской Федерации в «Большую семерку».

Об этом сообщается на сайте главы государства.

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В частности, президент поблагодарил за последовательную позицию Канады о невозможности возвращения России в G7 в условиях агрессии, которая продолжается на Донбассе, и оккупации Крыма, и отметил, что в ситуации, когда продолжают гибнуть украинцы, необходимо не возвращать Россию в G7, а заставлять ее выполнять свои обязательства.

Также Зеленский поблагодарил Трюдо за готовность придерживаться той же принципиальной позиции о неприемлемости возвращения РФ в «Большую семерку», которую он продемонстрировал еще во время прошлогоднего саммита G7 в Канаде.

Президент Украины и премьер-министр Канады договорились продолжить обсуждение проблематики противодействия агрессивной политике России и защиты интересов Украины после саммита «Большой семерки» во Франции, который состоится 24-26 августа.

Как сообщал УНИАН, в 2014 году после аннексии Крыма Россия была исключена из «Большой восьмерки» - группы высокоразвитых стран мира, в которую в настоящее время входят США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада (G7).

С тех пор представители западных стран неоднократно заявляли, что восстановление участия РФ связано с «крымским вопросом» и соблюдением Россией Минских соглашений, которые предусматривают прекращение конфликта на Донбассе.

20 августа 2019 года президент США Дональд Трамп заявил, что «безусловно» поддержал возвращение России в группу.

В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон считает, что такой шаг возможен после урегулирования кризиса в Украине.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что причины исключения России из «Большой восьмерки» не устранены, поэтому говорить о возвращении к этому формату преждевременно.