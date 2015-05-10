Канцлер Германии призвала боевиков и Россию допустить украинскую гуманитарку на Донбасс

Об этом она сказала во время пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

Среди проблем, которые мешают выполнению Минских договоренностей канцлер назвала проблемы с поставкой украинской гуманитарной помощи на Донбасс, отмечает Европейская правда.

"Сейчас много сложностей, в частности, в вопросе пропуска гуманитарных конвоев из Украины", - сказала Меркель.

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"Люди в регионе живут в очень сложной гуманитарной ситуации, и нам необходимо сделать все, чтобы эту ситуацию улучшить. Я призываю все стороны, которые принимают решение, допустить украинскую гуманитарную помощь на Донбасс", - подчеркнула канцлер Германии.

Как сообщал УНИАН, 10 мая Меркель прибыла в Москвудля переговоров с Путиным. Ключевым вопросом переговоров в Кремле определены двусторонние отношения и выполнения Минских договоренностей относительно урегулирования ситуации в Украине.