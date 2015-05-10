Порошенко назначил Перебыйноса послом в Латвии
14:40, 10 мая 2015Политика
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До последнего времени Перебыйнис был пресс-секретарем МИД Украины.
Перебийнис стал послом Украины в Латвийской Республике / Фото УНИАН
Президент Украины Петр Порошенко назначил Евгения Перебыйноса Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Латвийской Республике.
Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.
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"Назначить Перебыйноса Евгения Петровича Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Латвийской Республике", - говорится в указе.
Как известно, до последнего времени Перебыйнис был пресс-секретарем МИД Украины.
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