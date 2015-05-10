Порошенко назначил Перебыйноса послом в Латвии

До последнего времени Перебыйнис был пресс-секретарем МИД Украины.

Президент Украины Петр Порошенко назначил Евгения Перебыйноса Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Латвийской Республике. Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства. Читайте такжеСанкции отложили, чтобы помочь переговорам в Минске - Перебийнис "Назначить Перебыйноса Евгения Петровича Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Латвийской Республике", - говорится в указе. Как известно, до последнего времени Перебыйнис был пресс-секретарем МИД Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter