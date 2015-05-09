В Мелитополе пьяный носитель георгиевской ленты избил волонтерку

Как сообщает корреспондент Радио Свобода, инцидент произошел в шесть вечера. Женщина госпитализирована в первую городскую больницу Мелитополя с сотрясением мозга. По факту избиения волонтерки милицией составлен протокол.

Местные волонтеры считают, что поводом для избиения женщины стал красный мак, закрепленный на куртке Ольги Совы.

«Безлюдная улица. Идет на встречу мужчина в камуфляже, хорошо выпивший. Идет опустив голову. Поднимает голову и видит у нее на груди красный мак. У него как порыв бешенства. А у него на груди на камуфляж был навязан большой «георгиевский бант». И он начинает на нее: «Ты - предательница. Ты Родину не любишь». Хватает ее. Она говорит: «Ты женщину будешь бить». Он схватил ее за грудки. Она попыталась вырваться. Подсечка или что-то такое – схватил за шею. Он ее бросил, как ребенка. Она очень сильно ударилась головой о землю. Сотрясение мозга. Мы сейчас в больнице», – рассказала по телефону мелитопольская волонтерка Юлия Поликарпова.

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В пресс-службе главного управления МВД области инцидент не комментируют, поскольку пока еще не имеют данных о нем. Обещают предоставить более подробную информацию относительно инцидента на следующий день.