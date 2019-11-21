Зеленский: обязательно появится Музей Революции Достоинства (фото, видео)

Зеленские принесли свечи на Аллею Небесной сотни.

Музей Революции Достоинства обязательно появится.

Об этом он сказал во время выступления на мероприятиях ко Дню достоинства и свободы в Киеве.

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Отметим, Зеленский и его жена Елена Зеленская поставили свечи перед крестом, поставленным в центре Киева в память о погибших во время событий на Майдане в начале 2014 года.

"В месте, где мы сейчас находимся, обязательно появится Музей Революции Достоинства. И это очень важно. Однако, будем откровенны, для памяти каждого погибшего, музея недостаточно", - сказал он.

Президент отметил необходимость результатов расследования дел Майдана.

Напомним, в Киеве ко Дню Достоинства и Свободы запланированы две акции на Майдане Независимости. Одна состоится 21 ноября. 22 ноября анонсирована акция на Майдане Независимости с последующим шествием к Офису президента.

УНИАН сообщал, что в Государственном бюро расследований создано подразделение для расследования дел Майдана.

Ранее сообщалось, что в ГПУ создали Департамент процессуального руководства в уголовных производствах о преступлениях, совершенных на Майдане в 2013-2014 годах.

Напомним, Шевченковский суд Киева смягчил меру пресечения обвиняемому в организации и осуществлении силового штурма протестующих на Майдане во время Революции Достоинства экс-главе Службы безопасности Украины в Киеве и области Александру Щеголеву.

Справка УНИАН. Украина сегодня отмечает День достоинства и свободы.

После отказа властей Украины от подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом в ноябре 2013 года на центральных улицах Киева и других городов Украины начались массовые акции протеста. Дальнейшая эскалация противостояния привела к требованиям отставки правительства и президента страны, а также к столкновениям протестующих с сотрудниками правоохранительных органов.

Больше всего людей погибли в феврале 2014 года во время столкновений с силовиками в центре Киева, а также от пуль снайперов - более 100 человек, сотни были ранены.

Акции протеста, которые продолжались с конца ноября до конца февраля 2014 года, получили название Евромайдан, Майдан, а позже - Революция достоинства.