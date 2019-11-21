Зеленский о делах Майдана: виновные обязательно должны получить наказание

Зеленский заявил, что расследование дел Майдана необходимо.

Президент Владимир Зеленский заявил, что виновные обязательно должны получить наказание, и расследование дел Майдана необходимо.

Об этом он заявил во время памятных мероприятий ко Дню Достоинства и Свободы.

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Зеленский надеется, что до 20 февраля (Дня героев Небесной сотни, - ред.) будут результаты расследования.

«Будем откровенны, что для памяти каждого погибшего музея действительно недостаточно, обязательно надо получить ответы, а виновные обязательно должны получить наказание», - подчеркнул он.

Президент добавил, что расследовать дела Майдана будут 52 следователя. Он также пообещал рассмотреть возможность привлечения к уголовной ответственности тех, кто унижает погибших героев Украины, а также рассмотреть поправки в закон о ГБР.

"Усилить группу следователей. Объединить их. Я думаю, что они будут объединено работать и в ГБР, и в прокуратуре. Они объединятся. Там будет более 50... наверное, 52 человека. 25 плюс 27. То есть мы же хотим результатов", - сказал он.

Напомним, вчера генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что Генеральная прокуратура 21 ноября теряет функции досудебного расследования. Он пообещал, что ни одно из дел Майдана не будет потеряно.

Отметим, сегодня в Украине отмечают День достоинства и свободы. Владимир Зеленский вместе с первой леди почтили погибших протестующих Революции Достоинства.

Президентская чета установила лампадки возле памятного Креста на месте их гибели.

В мероприятии также приняли участие премьер-министр Украины Алексей Гончарук, первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, председатель СБУ Иван Баканов, другие должностные лица.

Присутствующие почтили погибших минутой молчания.

Ранее УНИАН сообщал, что в ГПУ создали Департамент процессуального руководства по уголовным производств о преступлениях, совершенных на Майдане в 2013-2014 годах.

Также в центральном аппарате Государственного бюро расследований создано отдельное подразделение по делам Майдана.

Справка УНИАН. После отказа властей Украины от подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом в ноябре 2013 года на центральных улицах Киева и других городов Украины начались массовые акции протеста. Дальнейшая эскалация противостояния привела с требованиям отставки правительства и президента страны, а также к столкновениям протестующих с сотрудниками правоохранительных органов.

Больше всего людей погибло в феврале 2014 во время столкновений с силовиками в центре Киева, а также от пуль снайперов - более 100 человек, сотни были ранены.

Акции протеста, которые продолжались с конца ноября до конца февраля 2014 года, получили названия Евромайдан, Майдан, а позже - Революция достоинства.