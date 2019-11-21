Столтенберг продолжает призывать НАТО усиливать поддержку Украины

Генеральный секретарь НАТО подчеркнул важность неприятия незаконной аннексии Крыма и обеспечения помощи в модернизации Вооруженных сил Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг продолжает призывать страны-члены Альянса усиливать поддержку Украины.

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Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе после первого дня заседания министров иностранных дел стран-членов Альянса.

Столтенберг заявил, что его главная ответственность заключается в том, чтобы обеспечить сохранение единства среди членов НАТО в продолжении предоставления политической и практической поддержки Украины.

"Мы усиливаем (поддержку) одновременно в рамках НАТО, но также страны НАТО обеспечивают поддержку на двустороннем уровне, и я призываю их делать больше всего этого, потому что мы проявляем солидарность с Украиной, и для нас очень важно не принимать незаконную аннексию Крыма и помогать украинцам в модернизации их вооруженных сил, в модернизации их оборонных институтов и продолжать поддерживать их", - подчеркнул Столтенберг.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что возвращение Украине Россией буксира «Яны Капу» и катеров «Бердянск» и «Никополь» - это правильный шаг накануне саммита лидеров стран "нормандского формата".