Украина больше не будет праздновать День Победы по российскому сценарию - Порошенко

Украина больше никогда не будет праздновать праздник Победы по российскому сценарию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время церемонии принесения воинской присяги новобранцами отдельного полка президента Украины и 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, которая проходит в Национальном музее истории Великой Отечественной войны.

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“Мы больше никогда не будем праздновать этот день по российскому сценарию, который предполагает хладнокровное использование нашего Дня Победы для апологии экспансионистской политики в отношении соседей, для удержания их в своей орбите, для возрождения империи”, - сказал он.