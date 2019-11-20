Захваченные РФ украинские корабли должны прибыть в Очаков (видео)

Техническое состояние катеров "Никополь" и "Бердянск" и буксира "Яны Капу" до сих пор неизвестно.

Возвращенные Россией украинские военные катера "Никополь" и "Бердянск" и буксир "Яны Капу" сегодня ближе к вечеру должны прибыть в Очаков.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Сейчас суда находятся на запад от крымского полуострова. Плыть им еще надо более 100 км - скорость катеров небольшая и составляет 12,5 км/ч, ведь их тянут на буксире.

До сих пор неизвестно техническое состояние атакованных судов, но уже точно известно, что Украина будет требовать от россиян компенсацию за поврежденное имущество.

Как сообщал УНИАН, Россия захватила три корабля ВМС Украины и 24 украинских военнослужащих 25 ноября 2018 года неподалеку от Керченского пролива.

7 сентября 2019 года моряки вернулись домой в рамках обмена между Украиной и Россией удерживаемыми лицами.

18 ноября заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сообщила, что катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" направляются в Одессу.