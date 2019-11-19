Украинцам могут разрешить менять отчество

Согласно пояснительной записке, законопроект разработан с целью исполнения решения Европейского суда по правам человека по делу Гарнага против Украины.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 2450 О внесении изменений в некоторые законодательные акты о праве физического лица на смену отчества.

Авторами документа выступили депутаты из фракции "Слуга народа".

В документе предлагается закрепить норму, согласно которой физическое лицо, достигшее шестнадцати лет, имеет право по своему усмотрению изменить не только свои фамилию и имя, но и отчество.

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Лица, достигшие четырнадцати лет, имеют право изменить отчество с согласия родителей.

Согласно пояснительной записке, законопроект разработан с целью исполнения решения Европейского суда по правам человека по делу Гарнага против Украины.

Решение Европейского суда по правам человека является обязательными к исполнению в соответствии со статьей 2 Закона Украины О выполнении решений и применении практики Европейского суда по правам человека и статьи 46 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которая вступила в силу для Украины 11 сентября 1997 года.

Невыполнение решений Европейского суда по правам человека может привести к международно-политической ответственности.

Согласно действующему законодательству, граждане Украины могут изменить только фамилию и имя.