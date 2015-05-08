Лавров обвинил Украину в затягивании экономической блокады Донбасса

Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции с немецким коллегой Франком Вальтером Штайнмайером, - передает пресс-служба МЗС РФ.

Помимо этого Лавров считает, что Украина не придерживается Минских соглашений и по другим вопросам.

«Украинское правительство, к огромному сожалению, делает далеко не все и затягивает очень многие вещи, включая амнистию, снятие бесчеловечной экономической блокады, решение вопросов прямого диалога с Луганском и Донецком по проблемам конституционной реформы, особого статуса и т.д.», - заявил Лавров.

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Лавров считает, что несмотря на все трудности, удалось запустить выполнение минских соглашений. «Уверен, Россия, Германия, Франция и Украина должны делать все, чтобы и дальше двигаться по пути добросовестного выполнения всего, о чем договорились.», - отметил министр.

Как сообщал Униан ранее, НАТО и Россия возобновляют обмен информацией в военной сфере. По словам Штайнмайера, важно, чтобы такая кооперация существовала учитывая конфликт в Украине.