Любой агрессор, который бредит новыми территориями, повторит судьбу режима Гитлера - Яценюк

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк убежден, что любой агрессор, который бредит новыми территориями и пренебрегает волей народов, повторит судьбу гитлеровского режима и предстанет перед военным трибуналом.

Об этом говорится в переданном УНИАН обращении Яценюка к Дню памяти и примирения и 70-й годовщине Победы над нацизмом в Европе

«Семьдесят лет назад в Европе закончилась Вторая мировая война – самая страшная и жестокая в человеческой истории. В эти дни мы отдаем дань памяти десяткам миллионов погибших и празднуем победу, которую одержали народы антигитлеровской коалиции. Это была победа над коварным агрессором, который растоптал международное право, глумился над договорами о дружбе, стремился уничтожить полмира. Он закончил военным трибуналом. Это очень важный урок Второй мировой: любой агрессор, который бредит новыми территориями, бряцает оружием и пренебрегает волей народов, непременно повторит судьбу гитлеровского режима», - отмечается в обращении.

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Яценюк напомнил, что Украина во время войны понесла огромные потери. «Семь миллионов украинцев ушли на фронт, половина из них погибла. Половина из выживших пришли искалеченными. Украинцы воевали против нацизма и в Красной, и в Украинской повстанческой армии, и в армиях стран антигитлеровской коалиции. За годы войны население Украины уменьшилось на 14 миллионов человек», - отметил премьер.

Он подчеркнул, что Украина, как страна-победительница во Второй мировой войне, никогда не забудет вклад, который внесли другие народы в общую победу над нацизмом, и всегда глубоко будет чтить всех, кто приближал ее.

Яценюк заявил, что надругательством над памятью миллионов является попытка кремлевских фальсификаторов приписать победу одному народу и перечеркнуть подвиг всех других.

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«Историческим преступлением является война России против Украины», - подчеркнул премьер и выразил убеждение, что Украина победит.

«Мы защищали родную землю тогда, мы защищаем свою страну сегодня. Мы победили тогда, мы победим сегодня», - подчеркнул Яценюк.