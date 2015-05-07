ЗСТ с Украиной начнет действовать с 2016 года - Мальмстрем
11:44, 07 мая 2015Политика
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Договор о зоне свободной торговле (ЗСТ) с Украиной вступит в силу с начала 2016 года несмотря на призывы РФ отложить сделку.
Reuters
Об этом сообщила комиссар ЕС по торговле Сесилия Мальмстрем перед встречей с министрами торговли ЕС, - передает РБК-Украина.
«Не Россия будет это решать», - заявила Мальмстрем.
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Ранее сообщалось, что Европейская комиссия не рассматривает возможность дальнейшей отсрочки внедрения углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с Украиной в соответствии с торговой частью Соглашения об ассоциации.
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