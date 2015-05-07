ЗСТ с Украиной начнет действовать с 2016 года - Мальмстрем

Об этом сообщила комиссар ЕС по торговле Сесилия Мальмстрем перед встречей с министрами торговли ЕС, - передает РБК-Украина.

«Не Россия будет это решать», - заявила Мальмстрем.

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Ранее сообщалось, что Европейская комиссия не рассматривает возможность дальнейшей отсрочки внедрения углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с Украиной в соответствии с торговой частью Соглашения об ассоциации.