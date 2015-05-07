Кучма после Минска заявил о "серьезных шагах в направлении политического урегулирования"
Представитель Украины в Трехстороннем контактной группе, экс-президент Леонид Кучма заявляет, что итогом первой от времени заключения февральских Минских соглашений встрече контактной группы с представителями террористов стали «серьезные шаги в направлении политического урегулирования».
Как сообщает Радио Свобода, по словам Кучмы, представители террористов были «конструктивными».
Представитель РФ Азамат Кулмухаметов сказал, что переговоры в Минске 6 мая дали надежду на «политическое решение» конфликта.
По итогам совещания созданы группы экспертов, которые должны предложить следующие шаги для реализации плана мирного урегулирования.
Читайте такжеКучма: пропавшими без вести на Донбассе считаются 1460 людейПредставитель ОБСЕ Хайди Тальявини заявила, что первая из этих групп начнет работу 19 мая.
2 февраля лидеры Украины, Франции, Германии и РФ договорились о прекращении огня на Донбассе от 15 февраля, а также отводе тяжелого вооружения от линии разграничения. Однако договоренности полностью не выполняются, стороны конфликта обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня.
Украина и Запад обвиняют Россию в поддержке боевиков на Донбассе. Москва эти обвинения отвергает, заявляя, что на Донбассе нет российских военных, но есть «добровольцы».
Боевые действия на Донбассе продолжаются с апреля 2014 года.