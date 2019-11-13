У Зеленского считают, что вопрос создания крымскотатарской автономии нужно вынести на публичное обсуждение

По словам Кориневича, это нужно для того, чтобы общество поняло, о чем идет речь и что в связи с этим нет угроз возможного сепаратизма.

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич считает, что вопрос создания крымскотатарской автономии нужно вынести на широкое публичное обсуждение.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кориневич заявил на брифинге в Киеве. «Что касается самого вопроса возможной автономии, у нас здесь позиция такова, что мы должны вывести этот вопрос на уровень более широкого дискурса, чем тот, что есть сейчас. Для того, чтобы общество понимало, что на самом деле имеется в виду, что нет угрозы возможного сепаратизма, еще чего-то, так как сейчас мы видим, что общество явно не очень понимает, о чем это», - заявил он.

Кориневич также заметил, что экспертный совет при представительстве президента в Крыму разрабатывает не только инициативу об изменениях в раздел 10 Конституции об Автономной Республике Крым, но и законопроекты о коренных народах, о статусе крымскотатарского народа.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году тогдашний президент Петр Порошенко заявил о необходимости начать процесс внесения изменений и дополнений в раздел Х Конституции «Автономная Республика Крым».

В мае 2017 года в Украине была создана рабочая группа по выработке предложений изменений и дополнений в Конституцию Украины относительно АР Крым. В апреле 2018 года рабочая группа завершила работу над поправками и приняла текст изменений и дополнений.

9 августа 2019 года лидер крымских татар, народный депутат Мустафа Джемилев заявил, что президент Владимир Зеленский поддерживает идею создания крымскотатарской автономии.