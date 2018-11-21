Оккупанты хотят изменить границы Крыма

Границу между Крымом и Севастополем утвердят по нормам СССР, говорят оккупанты.

Граница между оккупированным Крымом и Севастополем будет определяться по границам, утвержденными в СССР.

Об этом заявил оккупационный глава Севастополя Дмитрий Овсянников, передает "Крым.Реалии".

Читайте такжеОккупанты отреагировали на сообщения о том, что Крымский мост проседает

"Никто не определял, кому и сколько земли достанется – это никогда не являлось предметом обсуждения, мы базируемся на существующих документах. До конца года будет подписано письменное соглашение, затем в первом квартале следующего проведены кадастровые работы... территория Севастополя не потерпит существенных изменений и практически на 100% будет совпадать с границами, установленными еще в СССР", – сказал Овсянников во время рабочей встрече, посвященной обсуждению границ.

Сообщается, что оккупанты уже согласовали восемь из девяти спорных участков границы.

"У нас не много разногласий было – девять, сейчас осталось одно. Речь идет о Ялтинском заказнике – небольшая территория оказалась в границах Севастополя. Причем мы нашли общую позицию, и после уточнения с Министерством природы России мы окончательно готовы для утверждения границ", – пояснил он.

СМИ отмечают, что из-за спорных участков граница между оккупированным Крымом и Севастополем до сих пор не установлена, переговоры идут с января 2017 года. Журналисты сообщают, что если утвердить границы так, как этого хотят крымские власти, то Севастополь может потерять ценные территории у границ с Ялтой и Бахчисараем.

Общая площадь спорных участков составляет около 400 гектаров.

Ранее председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Верховной Рады Украины Рефат Чубаров сообщил о возможном изменении названия административно-территориальной единицы Автономная республика Крым в составе Украины после создания на полуострове крымскотатарской национальной автономии.