Украина будет требовать компенсацию в случае снятия санкций с России – Кулеба

В то же время вице-премьер подчеркнул, что первоочередная задача – не допустить отмены санкций.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что в случае отмены санкций против России Украина должна будет получить компенсацию.

Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".

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При этом Кулеба подчеркнул, что первоочередная задача состоит в том, чтобы не допустить снятия санкций с России.

"Есть агрессия, есть нарушение одной страной базового правового порядка всего континента, поэтому были введены санкции. Если вы решили их снять безосновательно - тогда нужны какие-то компенсаторы. Но первая задача - это не допустить снятия санкций", - отметил Кулеба.

По его словам, задача дипломатии и политики заключается в том, чтобы получить максимальную выгоду в обмен на нарушение обещания.

"Мы вообще живем в эпоху "broken promises" - нарушенных обещаний. Сейчас обещания рушатся одни за другими, на всех уровнях. Мы должны понимать, что в любой момент любое обещание может быть нарушено. Но в этом и задача дипломатии и политики, чтобы не допустить этого, или же получить максимальную выгоду в обмен на нарушение обещания. Так устроена политика", - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, вице-премьер Дмитрий Кулеба считает, что в соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС следует внести изменения. Речь идет, по его словам, не о пересмотре, а о модернизации соглашения и приведении его к реальности.