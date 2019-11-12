"Могу сложить мандат в любой момент": глава МИД назвал условия для своей отставки

Министр заявил, что если его помощь и знания президенту Владимиру Зеленскому больше не будут нужны, он подаст в отставку.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, при каких условиях может подать в отставку с должности главы украинского внешнеполитического ведомства.

Об этом Пристайко сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

В частности, главу МИД спросили, существуют ли определенные обстоятельства или решение, из-за которых он может уйти в отставку.

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"Не надо даже каких-то решений. Я могу сложить мандат сам в любой момент", - сказал Пристайко.

В связи с этим у него уточнили, что должно произойти, чтобы он ушел в отставку.

"Если моя помощь, мои знания дипломата будут больше не нужны этому правительству и этому президенту, я готов избавиться от этой позиции. В этом нет проблем", - подчеркнул Пристайко.