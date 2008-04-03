Чечетов о шансах ПР: провал Украины в Бухаресте добавит нам железно 3-4%

14:49, 03 апреля 2008
Политика
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Кому война, а кому мать родна

В Партии регионов много достойных претендентов на пост мера Киева, среди которых и Дмитрий ТАБАЧНИК, и Василий ГОРБАЛЬ, сказал корреспонденту УНИАН народный депутатот этой политической силы Михаил ЧЕЧЕТОВ.

По его словам, в Партии регионов «скамейка запасных очень большая - и премьер, и вице-премьер-министры, и губернаторы, и те, кто по пять раз были депутатами, и бизнесмены, которые не только могут поучаствовать в выборах, но и выиграть».

М.ЧЕЧЕТОВ подчеркнул, что на сегодняшний день в Партии регионов вопрос о кандидате на пост мера Киева «серьезно не обсуждался». По его словам, «сейчас идет серезный анализ», и говорить о том, «что мы практически определились и осталось только поднять руку», невозможно. Он добавил, что вопрос о кандидатуре от партии будет решен на следующей неделе.

Говоря о шансах Партии регионов на выборах в городской совет Киева, М.ЧЕЧЕТОВ заявил, что партия «наберет 17-18%». Он подчеркнул, что провал Украины в вопросе НАТО на саммите в Бухаресте «добавит нам железно 3-4%».

По его словам, «это именно мы защитили право народа делать свой выбор и решать свою судьбу».

Он заявил: «Дело не в НАТО, а в том, кто держит народ за дурака, за Ваньку, как говорится, а кто говорит, что народ у нас мудрый». «Мы считаем, что народ у нас мудрый», - добавил представитель Партии регионов.

М.ЧЕЧЕТОВ категорически отрицает возможность того, что лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ может возглавить список партии на выборах в Киевсовет. «Мы в эти детские игры не играем, мы же серьезные люди, мы до этого не опустим себя», - добавил он.

В то же время М. ЧЕЧЕТОВ предлагает не только «ТИМОШЕНКО возглавить список БЮТ на выборах в Киевсовет, но и ЮЩЕНКО возглавить список «Нашей Украины». По его словам, тогда бы «отпал вопрос, кому от демократов идти на президентские выборы», поскольку был бы проведен «своего рода соцопрос».

 

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