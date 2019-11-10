РФ не впервые использует Интерпол для преследования украинцев в Польше - Дещица

В судебном заседании, которое должно состояться в ближайшие дни, примет участие Генконсул Украины в Люблине.

Задержание в Польше украинского активиста и ветерана АТО Игоря Мазура произошло на основании запроса России в Интерпол и является не первым случаем в Польше.

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Об этом на своей странице в Facebook написал посол Украины в Польше Андрей Дещица.

«Это уже не первый случай, когда РФ использует международные правоохранительные органы для политических преследований. Только в Польше в течение последних двух лет зафиксировано до десяти таких случаев. Однако, пока эти дела только в стадии изучения и рассмотрения, и польская сторона ни одного нашего бойца России не передала», - сообщил он.

По его словам, в судебном заседании, которое должно состояться в ближайшие дни, примет участие генконсул Украины в Люблине.

«В постоянном контакте находимся с МИД, МВД, Офисом Омбудсмена, ВРУ, Генпрокуратурой, депутатами, а также с нашими польскими партнерами в МИДе, Сейме, Офисе Омбудсмена, активистами и общественными деятелями», - заверил Дещица.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Польше по запросу РФ задержали одного из лидеров "УНА-УНСО", ветерана войны на Донбассе Игоря Мазура с позывным "Тополя". Позже с ним встретился украинский консул. МВД Украины в связи с задержанием Мазура привлекло внимание Интерпола к попытке РФ неправомерно использовать его инструменты для политически мотивированных преследований украинцев. В Киеве под посольством Польши прошла акция в поддержку Мазура.