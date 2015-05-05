Лавров обсудил с Керри "некоторые аспекты ситуации на Донбассе" - МИД РФ
20:47, 05 мая 2015Политика
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре обсудил "некоторые аспекты ситуации на Донбассе" с Госсекретарем США Джоном Керри.
REUTERS
Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства России.
"Главы внешнеполитических ведомств обсудили задачи продвижения урегулирования в Сирии и Йемене, некоторые аспекты ситуации на Донбассе в контексте украинского кризиса, а также отдельные вопросы двусторонних отношений", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что разговор состоялся по американской инициативе.
Напомним, в штабе АТО сообщают о регулярном нарушении режима прекращения огня на Донбассе боевиками так называемых ДНР и ЛНР. Так, 5 мая с полуночи до 18.00 незаконные вооруженные формирования 18 раз нарушили режим тишины.
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