«Оппозиционный блок» и КПУ подали заявки на проведение в Киеве массовых мероприятий ко Дню Победы

Об этом УНИАН сообщили в Управлении информационного обеспечения и доступа к публичной информации аппарата КГГА.

Так, как сообщалось и ранее, партия «Оппозиционный блок» намерена провести акцию по случаю «70-летия Великой Отечественной войны», заявил предварительно об участии в ней 20 тыс. лиц. Акция начнется в 10.00 и планируется, что будет завершена до 14.00.

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Коммунисты подали заявку на проведение мероприятия, посвященного «70-й годовщине Победы советского народа в Великой отечественной войне», которую организуют в парке Вечной славы. Заявлено участие 2 тыс. лиц. Мероприятие продлится с 10.30 до 12.00.

Кроме того, Организация ветеранов Украины проведет 9 мая шествие от Мемориального комплекса «Национальный музей Великой отечественной войны» к скульптурно-архитектурной композиции «Форсирование Днепра». Предполагается, что участие в акции примут также 2 тыс. лиц. Продлится мероприятие с 11.00 до 13.00.

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В этот же день благотворительный фонд «Ноги голубя», объединение военно-исторических реконструкторов Украины на мототреке «Пирогово» проведут военно-исторический фестиваль «Перемога.UA». Планируется привлечь к мероприятию 2 тыс. участников. Фестиваль продлится с 11.00 до 21.00.

Кроме того, КГГА получила заявку на проведение в городе 9 мая (с 9.00 до 16.00) велочемпионата, который инициирует городская федерация велосипедного спорта.

9-10 мая в акватории р.Днепр (напротив Днепровской набережной) состоятся спортивные соревнования, организованные фондом «Вместе» и Кубком Вадима Гетьмана.

Кроме того, накануне, 8 мая, в Парке Вечной Славы (на углу аллеи Героев Крут и ул. Лаврской) в 19.00 предусмотрено открытие фотопанно «Наш полк».

Согласно сообщению управления КГГА, власть города 9 мая организует: культурно-художественную программу «Не исчезнет в памяти людской великий подвиг нашего народа» на Певческом поле; концертную программу «Песни Победы» возле Национального музея ВОВ; состоится зажжение Огня Вечной Славы и возложение цветов к скульптурной композиции «Форсирование Днепра», а также торжественная церемония возложения цветов к памятнику героям-танкистам, стеле Победы, памятнику Николаю Ватутину, могиле Неизвестного солдата.

Ранее УНИАН сообщал, что Порошенко установил юбилейную медаль "70 лет Победы над нацизмом".