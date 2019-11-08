В СБУ назвали причину, по которой обыскивают офис, связанный с нардепом Столаром

Пресс-секретарь СБУ Гитлянская пообещала, что детали в ведомстве сообщат позже.

Обыски в офисе бизнес-центра "Парус", который связывают с народным депутатом от партии "Оппозиционная платформа - За Жизнь" Вадимом Столаром, проводятся по делу о хищении государственных средств должностными лицами Киевской городской госадминистрации.

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Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

«Проходят обыски в одном из адвокатских объединений в деле о хищении государственных средств должностными лицами КГГА», - отметила она.

Гитлянская пообещала, что детали в СБУ сообщат позже.

Как сообщал УНИАН, следственная группа СБУ в составе около 10 человек в бронежилетах, шлемах и с огнестрельным оружием зашла с обыском в офис, расположенный на 30-м этаже, на входе в который на табличке указано "Турчинов и партнеры. Адвокатское объединение".

Его охрана сопротивления не оказывала и пропустила правоохранителей.

Журналистов туда не пустили.