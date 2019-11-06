Глава ГБР отреагировал на "график поздравлений" с днем рождения

Труба отметил, что на свой день рождения у него намечен короткий отпуск.

Глава Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба прокомментировал информацию о "графике поздравлений" с днем рождения, которую сегодня обнародовали СМИ.

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"Не знал, что это настолько важная информация для общества, но надеюсь, результаты уголовных производств ГБР журналисты будут освещать не менее тщательно. Для тех, кто внимательно следит за моим таймингом, сообщаю более достоверную информацию: у меня раньше запланирован отпуск на несколько дней, а не только на сегодня. Их я хочу провести с семьей и близкими людьми, которых, к сожалению, очень редко вижу", - написал он в своем Телеграм-канале.

При этом Труба не опроверг и не подтвердил факт распространения "графика поздравлений" в Бюро.

Как сообщал УНИАН, в ГБР среди сотрудников распространили график поздравления Трубы с днем рождения. В нем расписано, в котором часу какой отдел должен прийти в кабинет руководителя для поздравлений.