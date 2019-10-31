У ГБР есть уголовные производства, где фигурирует Луценко – Труба

Труба подчеркивает, что открытие уголовного производства еще не свидетельствует о причастности лица к совершению преступления.

В Государственном бюро расследований есть уголовные производства, участником или возможным участником которых является бывший генеральный прокурор Юрий Луценко.

Об этом директор ГБР Роман Труба сообщил в эфире Радио Свобода.

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"У нас есть уголовные производства, где участником или возможным участником, лицом, которое необходимо допросить, где фигурирует фамилия Луценко", - сказал он.

Как отметил Труба, открытие уголовного производства - это регистрация сообщения или заявления в Едином реестре досудебных расследований, что не свидетельствует о причастности лица к совершению преступления.

"И на этом этапе следователи ГБР выполняют чисто техническую работу и не влияют на этот процесс. Следующий этап – это проведение расследования, сбор достаточных доказательств и установление объективных обстоятельств. Именно этот этап, где следователь должен быть максимально профессиональным, поскольку только от его следственных действий зависит в дальнейшем конечный результат в уголовном производстве", - отметил Труба.

Как сообщал УНИАН, директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что экс-президент Украины Петр Порошенко 15 раз не появился в ГБР на допрос в производствах, в которых он фигурирует.