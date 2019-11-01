Трамп собирается публично зачитать стенограмму его разговора с Зеленским

Дональд Трамп заявил о своем желании зачитать народу США стенограмму телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Президент США Дональд Трамп заявил о своей готовности публично зачитать американскому народу стенограмму телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Об этом Трамп сказал в интервью изданию The Washington Examiner, пишет DW.

"Это был хороший телефонный звонок. В какой-то момент я собираюсь сесть - возможно, это будет разговор у камина в прямом эфире - и прочитать стенограмму звонка, потому что люди должны ее услышать", - сказал американский президент.

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Он также отметил, что не собирается сотрудничать с демократами в расследовании в процедуре импичмента Дональда Трампа, пакет правил по которому члены Палаты представителей Конгресса США приняли накануне.

"Вы создаете ужасный прецедент для других президентов", - заявил Трамп, назвав расследование демократов "мошенничеством" и "обманом".

Он также настоял на том, что "не сделал ничего плохого", в отличие от других американских президентов, против которых раньше начинали процедуру импичмента, в частности Билла Клинтона и Ричарда Никсона.

Как сообщал УНИАН, в США разгорелся скандал между Белым домом и Конгрессом после появления в СМИ сообщений, что представитель разведки США в рамках программы защиты обличителей нарушений предоставил записку генеральному инспектору, где сказано, что Трамп «пообещал» что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами.

В СМИ предполагали, что во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля, Трамп мог неоднократно настаивать на расследовании в Украине действий влиятельного политика от Демократической партии, бывшего вице-президента США Байдена.

Пресс-секретарь палаты представителей Конгресса США 24 сентября объявила, что Конгресс начинает официальное инициирования процедуры импичмента Трампу.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского, который состоялся 25 июля. В стенограмме говорилось, что Трамп просил Зеленского изучить дело в отношении сына Байдена - Хантера Байдена.

30 сентября Зеленский заявил, что Украина не проводит расследований «по команде» других стран.