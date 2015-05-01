Завтра попасть на Куликово поле в Одессе можно будет только через металлоискатели

Как передает корреспондент УНИАН, инструктаж состоялся на Куликовом поле. В нем приняли участие представители милицейских спецподразделений, а также Национальной гвардии, ГАИ и т. д. По Куликову полю прошло несколько десятков единиц специальной техники (бронетранспортеры, бронемашины, автомобили ГАИ).

Инструктаж, в котором принял участие председатель Одесской областной государственной администрации Игорь Палица, провел начальник регионального штаба МВД Иван Катеринчук.

Катеринчук отметил, что усилия всех без исключения органов и подразделений внутренних дел области направлены на обеспечение охраны общественного порядка во время проведения майских мероприятий.

В завершение инструктажа колонны правоохранителей и автотранспорта прошли торжественным маршем и направились к местам несения службы.

Охранять правопорядок в Одессе и области более 4 тысяч правоохранителей, задействуется 54 единицы автотехники. Совместно с местными правоохранителями в охране порядка принимают участие 1 тыс. сотрудников милиции, командированных для оказания практической помощи из 14 регионов Украины, 600 военнослужащих Национальной гвардии Украины и 500 членов общественных формирований.

Читайте такжеВ Одессу из-за Первомая стягивают силы "Альфы" и военную технику (фото)Как сообщал УНИАН, в Одессу из зоны проведения антитеррористической операции с целью противодействия террористам в городе во время майских праздников прибыла большая группа сотрудников СБУ. С этой группой прибыл первый заместитель председателя службы безопасности Василий Грицак.

2 мая особенно усилят меры безопасности на Куликовом поле - территорию будет охранять милиция, прохождения на площадь предполагается через рамки металлоискателей.

2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами. Сразу в центре города погибли несколько человек. После этого проукраинские активисты пришли на Куликово поле, в лагерь пророссийски настроенных граждан. В расположенном на Куликовом поле Дома профсоюзов, в котором находилось много людей, начался пожар, во время которого также погибли граждане. В общем 2 мая пострадали более 200 человек, погибло 48 человек.