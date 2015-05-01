Симоненко на митинге облили кефиром (фото)

12:35, 01 мая 2015
Политика
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Активисты «Свободы» облили кефиром лидера коммунистов Петра Симоненко, который пришел на митинг по случаю 1 мая к музею Великой Отечественной войны в Киеве.

Симоненко и кефир / Громадське

Как передает корреспондент Громадського, его сопровождают 3 охранника.

Больше, правда, досталось журналистам.

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«Почти весь кефир попал в журналиста телеканала "Россия"», - передает корреспондент.

Громадське

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