"Ему припомнят все": российский журналист спрогнозировал, что будет после ухода Путина

По мнению журналиста, в архивах можно было бы найти много интересной информации о Владимире Путине.

Российский журналист Федор Клименко убежден: любые компрометирующие факты, которые могут всплыть в отношении деятельности президента России Владимира Путина в годы его работы на КГБ, будут квалифицированы как "происки врагов".

"Но если получится, что Путин окажется не у дел, ему припомнят все, что он делал, все раскопают, а что не раскопают, то нарисуют", – сказал он изданию «Обозреватель», комментируя обнародованную архивную характеристику на Путина 1970-х годов.

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По мнению журналиста, в архивах можно было бы найти много интересной информации о Владимире Путине, в частности, ответ на вопрос, "чем занимался Владимир Владимирович Путин, когда упала Берлинская стена, когда он служил в Дрездене в качестве агента КГБ. Как мы знаем, там был большой дерибан советского имущества Западной группы войск".

Вместе с тем Клименко убежден: ни один архивный документ не может сыграть роль "атомной бомбы" в карьере Путина. "Что может навредить диктатору, который полностью контролирует ситуацию у себя в стране? Что бы не написали СМИ – редкие оппозиционные российские СМИ или западные – это будет квалифицированно как "происки врагов", – заверил он.

По его мнению, "пока Путин находится у власти и контролирует все, ничего не изменится". Но только "на место Путина придет условный Навальный, на него найдут все, что необходимо найти. Если теоретически Путина подвинут его собственные коллеги, то тоже будет много интересного", – уверен журналист.