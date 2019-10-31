"Штирлицем не был": российский журналист рассказал, какую на самом деле роль выполнял Путин в КГБ

Журналист отметил, что роль Путина в структуре КГБ идеализируется.

Российский журналист Игорь Яковенко заявил, что обнародование характеристики КГБ на президента РФ Владимира Путина имеет целью "подчеркнуть, откуда родом президент Путин".

"Подчеркивается, что он – классический Штирлиц, хотя, конечно, никаким Штирлицем он никогда не был", – сказал журналист в блоге на сайте «Обозреватель».

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В этом контексте он заметил, что в последнее время в РФ наблюдается ностальгия по временам СССР. "Выходят художественные фильмы, изображающие Советский Союз и даже самые страшные страницы его истории в довольно позитивном плане. И Сталина как "выдающегося менеджера". И роль КГБ описывается одобрительно", – рассказал Яковенко.

В то же время он подчеркнул: роль Путина в структуре КГБ идеализируется. "Путин был заведующим клубом в ГДР, который просто вербовал людей и заставлял их стучать друг на друга", – сказал журналист.

Он расценивает обнародование характеристики на президента, написанной в 1970-х годах, как "инструмент поднятия рейтинга". "Ничего другого здесь нет. Все достаточно очевидно и прозрачно. Потому что рейтинг Путина сейчас близок к нулю", – констатировал он.

Ранее в России обнародовали характеристику-рекомендацию Комитета государственной безопасности СССР на Владимира Путина. "Товарищ Путин.В. постоянно повышает свой идейно-политический уровень. Активно занимается в сети партийной учебы. Постоянно совершенствует свое профессиональное мастерство", – говорится в архивном документе.