Комиссию по расследованию трагедии 2 мая в Одессе инициируют, но не на условиях ОПЗЖ – Ткаченко

Комиссия, инициированная «Слугой народа», будет разбираться, в частности, с фактами сепаратизма и теми, кто приглашал в Одессу россиян.

Верховная Рада не поддержала создание следственной комиссии, инициированной партией «Оппозиционная платформа – За жизнь», по расследованию обстоятельств трагедии 2 мая 2014 года в Одессе.

Об этом в Facebook сообщил депутат фракции «Слуга народа» Александр Ткаченко.

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На решение Рады депутаты «ОПЗЖ» отреагировали эмоционально: обозвали «слуг народа» «фашистами» и устроили потасовку.

По словам Ткаченко, «Слуга народа» намерена инициировать такую комиссию, но уже не на условиях «ОПЗЖ».

«Мы безусловно будем инициировать создание такой комиссии. Однако расследование будет не только по поводу конкретного факта гибели людей в Одессе, но и того, кто допустил и способствовал призывам к сепаратизму, приглашение российских войск в Украину, сторонников «русского мира», - того, что на самом деле спровоцировало трагические события не только в Одессе, но и в других городах Украины», – написал он.

«Люди, которые готовы были вывешивать триколор на местных радах, в том числе и в Одессе, не имеют морального права руководить процессом расследования. Более того, расследование должно произойти относительно них также, в том числе относительно «кремлевской колонны», которая имеет свое представительство в нынешней ВР», – подытожил Ткаченко.

Как сообщал УНИАН, 2 мая в Одессе произошли столкновения между сепаратистами, вооруженными огнестрельным оружием, и проукраинскими активистами. Погибли несколько активистов.

Потом активисты на Куликовом поле снесли лагерь сепаратистов, которые забаррикадировались в Доме профсоюзов. В этом здании начался пожар, в результате которого также погибли люди.

В целом погибло 46 человек, более 200 были ранены. В СБУ сообщили, что столкновения и беспорядки в Одессе с участием представителей незаконных военных формирований координировались с территории непризнанного Приднестровья диверсионными группами из России. Генерал-майор милиции Катеринчук был представлен личному составу Главного управления МВД в Одесской области как начальник этого ведомства 5 мая.